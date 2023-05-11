'Было около 100 атак дронами': в России пожаловались на попытки Украины устроить 'бавовну' на 9 мая

Российский генерал Сергей Липовой на брифинге жаловался, что на 9 мая Москву пытались атаковать почти сотней беспилотников. По его словам, атаки осуществлялись с территории Украины и из Московской области.

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Об этом рассказывает российская пропагандистская медиагруппа "РИА Новости". Как сообщается, целью беспилотников была "бавовна" на Красной площади в честь так называемого российского праздника дня победы.

Российский генерал утверждает, что часть беспилотников была обезврежена, другие – уничтожены. По его словам, впервые украинские силы применили дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км.

"Какие-то беспилотники были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области. Практически все атаки предотвращены", – добавил он.

Также Липовой прокомментировал удар по Кремлю, который был совершен 3 мая. Он сообщил, что два дрона были запущены в Московской области. По размерам аппаратов и нанесенным повреждениям предполагается, что один из дронов был предназначен для разведки, а второй – для удара с использованием определенного количества взрывчатых материалов. Он заявил, что оба дрона были обезврежены.

Ранее сообщалось, что в России учителю дали 5 лет колонии за пост в сети о "хлопке" на Крымском мосту. Он назвал взрыв на Керченском мосту "подарком на день рождения Путина".

Напомним, что в Пентагоне высказались об ожиданиях от контрнаступления ВСУ. Как один из крупнейших партнеров Украины, в США с нетерпением ждут возможности увидеть, чем способны украинские военные в будущих атаках.

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