В Новосибирске в РФ сотни домов остались без отопления из-за аварии: ночью ожидается -25 градусов. Фото и видео

В российском Новосибирске произошел очередной прорыв трубы на магистральной теплосети. В результате крушения 200 домов остались без горячей воды и отопления. Пятеро жителей города пострадали, а один из них госпитализирован. Батареи в домах уже стали холодными, а ночью, по прогнозам синоптиков, ожидается 25 градусов мороза.

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О ситуации в Новосибирске сообщили российские СМИ. По их информации, авария произошла на Петропавловской улице около 16:30 по местному времени. В сети распространяются фото и видео с места происшествия.

Как видно из кадров, из-за прорыва трубы из-под земли ударила струя горячей воды, которая достигала 6-7 этажей окружающих многоэтажек.

Над городом в небо взвился огромный столб пара.

Отмечается, что авария произошла недалеко от места, где 11 января прорвало трубу той же теплосети. Тогда без тепла и горячей воды на несколько суток остались жители 2,4 тысяч квартир в 400 домах.

В результате сегодняшней аварии батареи стали холодными в 200 домах. Однако, как пишут в российских соцсетях, тепло снова исчезло и в тех домах, которые были отключены из-за аварии 11 января.

Кроме того, пять человек пострадали из-за выпавшей на поверхность горячей воды. Наиболее серьезные травмы получил прохожий, попавший в поток кипятка.

Один из очевидцев рассказал, что пострадавшему сильно обожгло ноги, он не мог уходить. Мужчину с сильными ожогами доставили в Новосибирскую областную больницу.

Интересно, что на опубликованных кадрах не видно спасателей, которые помогали бы людям.

В пабликах пишут, что один из жителей сделал из деревянных паллет самодельные мосты, чтобы ноги пешеходов не утопали в кипятке, и помогал жителям с детьми, перенося малышей на руках.

Из-за прорыва трубы в городе изменены маршруты трамваев и автобусов. В районе аварии видимость на дорогах была минимальной через пару.

По словам губернатора региона Андрея Травникова, сегодняшний прорыв на теплотрассе, вероятно, явился следствием предыдущей аварии. Тогда "были резко сброшены параметры теплоснабжения в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась".

Как сообщила "Сибирская генерирующая компания", поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в последний раз он проходил капитальный ремонт в 1990 году.

Итак, скорее всего, это не последняя авария на этой теплотрассе, которая ждет жителей Новосибирска. А в ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, в городе по ночам ожидается мороз - от -20 до -25, а днем обещают -15.

Как сообщал OBOZ.UA, в России начался коммунальный коллапс, страна фактически замерзает из-за многочисленных аварий. Сотни тысяч россиян остались без тепла, света и канализации.

Волна аварий, в результате которых в России без отопления остаются целые города, докатилась до Карелии. Сегодня там замерзают жители нескольких населенных пунктов.

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