Обещали заморозить Украину и ЕС: сотни тысяч россиян остались без тепла, света и канализации и жгут костры во дворах. Что происходит

Спим в свитерахРоссия уже второй год ракетными ударами разрушает критическую инфраструктуру Украины, пытаясь оставить украинцев без отопления и света. Однако наша страна выстояла, а вот россияне массово страдают, ведь в России фактически коммунальный коллапс. Почти в каждом регионе каждый день люди остаются без тепла и электроэнергии. Из-за аварии целые районы с сотнями тысяч жители просто-таки замерзают.

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Нынешние проблемы – результат износа инфраструктуры и отсутствие ее нормального обслуживания, которое пытаются прикрыть погодными явлениями. Деньги, которые можно было бы использовать, чтобы хотя бы залатать дыры, идут на убийства украинцев.

Что ж, после начала войны, российские пропагандисты, надрываясь, предсказывали блекаут и замерзание для Украины и Европы, а "Газпром" выпускал насмешливые ролики в которых полуголодные европейцы греются с помощью костра и свеч. Тогда почти вся Россия радовалась такому "творчеству". Фарс путинистов окончился трагедией для них же самих.

О том, как Россия фактически замерзает из-за многочисленных коммунальных аварий – в материале OBOZ.UA.

Из-за аварии ввели режим ЧП

В Москве и в Подмосковье фиксируется критический уровень аварий электроснабжения и аварий теплосетей. Власти объясняют это аномальными холодами, а специалисты износом сетей и плохой подготовкой к зиме. Следственный комитет России уже открыл десятки уголовных дел, но все зря.

Самая масштабная авария в системе теплоснабжения произошла 4 января в подмосковном Подольске, где десятки тысяч россиян остались без тепла и света 24-градусный мороз. Ситуация настолько критична, что власти города ввели чрезвычайный режим на фоне аварии на теплотрассе.

Не лучше ситуация еще в одном подмосковном городе – Химки. Там сгорел трансформатор, что привело к прекращению электро- и теплоснабжения тысячам жителей, из-за чего массово лопались батареи в домах. Люди сидят без света и тепла с 3 января. Из-за аварии, помимо прочего, замерзли не только батареи, но и канализация.

Не обошли стороной аварии на теплосетях и другие города Московской области. Десятки тысяч россиян из Лыткарино, Чехова, Солнечногорска, Воскресенска, Сергиево-Должности, Балашихи, Щелково и других пережили и переживают самые лучшие дни в своей жизни.

"Морозные бунты" уже не за горами

По планам Кремля, после уничтожения критической инфраструктуры на улице своих городов из-за холода в квартирах должны біли выйти украинцы, а вышли в российском Подольске. Жители города, оставшиеся без света, воды и тепла в домах, вышли на центральную площадь с требованием вернуть отопление в дома и наказать виновных в коммунальном коллапсе. Среди присутствующих на площади женщины с детьми и пенсионеры. Люди требовали от администрации разобраться с отключениями благ цивилизации в их домах. По словам жителей, сейчас температура в квартирах не превышает 5-6 градусов.

Всплеск аварий происходит по всей России

В декабре 2023 года сразу в нескольких регионах произошли серьезные коммунальные аварии – сотни тысяч россиян остались без света, воды и отопления.

Так, 13 декабря более 400 тысяч человек оставались без электричества в Дагестане, Ростовской, Псковской, Тульской и Владимирской областях. Часть Ростова на Дону накрыл блекаут: в домах на нескольких улицах нет электричества. В соцсетях пишут, что погасли целые высотки, нет отопления и воды.

Вот как описывает сегодняшнюю ситуацию ростовская газета "Наше время": "Свет периодически гаснет, это все очень серьезно сказывается на состоянии людей. Очень много людей без электричества, но беда в том, что от электричества во многом зависит и отопление. Там, где стоят личные газовые котлы, для многих отсутствие света значит отсутствие тепла. Вот самое страшное".

Омские СМИ сообщают о перебоях в работе городских ТЭЦ, периодически выходящих из строя. Даже по официальным данным, отопление работает с перебоями в тысячах квартир. Местные жители в соцсетях пишут, что "события развиваются лавинообразно, полгорода сидит без отопления, морозы за сорок".

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Самаре. Из-за повреждений кабелей у жителей пропало электричество, с помощью которого отапливаются частные и многоквартирные дома. Жители Самары и близлежащих населенных пунктов перекрыли Московское шоссе из-за проблем с отоплением, чтобы привлечь к своим проблемам. И это только вершина айсберга, ведь российские власти научились скрывать реальный масштаб угрозы.

Спим в свитерах

О трудностях жители могут сообщать только в соцсетях. По их словам, проблемы с теплом наблюдаются с начала отопительного сезона. Люди записывают видеообращение, но результата нет, власти не реагируют.

Жительница Химок Елизавета так описывает ситуацию в городе:

Народ с начала отопительного сезона (много очень больших домов — тысячников) сидит то без горячей воды, то без отопления. Приезжают, делают заплату, через неделю рядом в соседнем месте прорывает эту самую трубу. Горячей воды нет, ее отключают, течет ржавая. Зимой перестают отапливать дома. Мы сейчас в квартире с двухлетней дочерью, этой зимой уже переболели из-за того, что холодно. В квартирах невозможно жить. Мы спим в свитерах, ходим в свитерах. То там прорвет трубу, то в другом месте. Мы жаловались: в администрацию звоним, мэру Химок, в социальных сетях пишем под последними фотографиями. Мосэнерго ответило, что все сделано. Отписка".

Жители больших и малых городов России уже который месяц записывают видеообращение к "батюшке-цару Путину", мол, только ты один можешь нас спасти от холода. Так, россияне из подмосковного городка Селятино записали видеообращение о том, что почти все они мерзнут начиная с самого начала отопительного сезона, а власти не реагируют на их жалобы. И так длится уже не один год. К слову, пока ни на одно обращение ответа не было получено.

Будет только хуже

Российский блоггер Анатолий Несмиян предупредил россиян, что такие значительные проблемы с ЖКХ только начало, дальше будет гораздо хуже.

"Инфраструктура рассыпается буквально на глазах. Скорее всего, этот год так и будет проходить под знаком деградации сетей, перегрузок и аварий в любых местах. Перегруженные сети будут вызвать каскадные аварии на подстанциях и узлах сетевой связности сначала локальные, затем больше. , конечно, никто не будет, ведь: "нам еще Варшаву и Берлин брать надо, поэтому не к вам, холопы", – написал россиянин.

Проблем много, но латать "дыры" не за что - все идет на войну

В 2023 году в РФ произошло почти вдвое больше коммунальных аварий, чем в довоенном 2021 году, следует из данных сервиса "Интегрум", собирающего сообщения российских региональных и федеральных СМИ. Инфраструктура страны-агрессора, безусловно, уже "проела" запас устойчивости и становится причиной абсолютного большинства аварий. Большинство коммунальных сетей в России прокладывалось еще в 1960–1980 годы и с тех пор почти не ремонтировалось.

В некоторых регионах и городах системы ЖКХ изношены почти полностью, о чем говорит даже Росстат. Это не случайно, ведь средства, которые могли бы поступить на решение коммунальных проблем, идут на другое. Основные расходы российского бюджета в 2022 и 2023 годах приходились на "национальную оборону", то есть агрессию против Украины. На сегодняшний день в РФ продолжается активный процесс урезания финансирования важных программ: сокращаются затраты на инфраструктуру, ЖКХ, медицину, образование и социальную сферу. К такому развитию событий привело и резкое падение нефтегазовых доходов (45 процентов поступлений бюджета РФ), сократившихся вдвое. Поэтому, чем дольше будет продолжаться агрессия против Украины, тем хуже и опаснее будет становиться жизнь простого россиянина.