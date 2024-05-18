Единственный НПЗ на Черноморском побережье РФ остановил работу из-за ночной атаки дронов – Reuters

Российский Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, единственный на побережье Черного моря, экстренно остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов в ночь на 17 мая. Попадание пришлось в установку по производству сжиженного углеводородного газа.

Об этом сообщили два источника агентства Reuters, знакомые с ситуацией. Пожар на заводе был потушен.

"Черного дыма во время пожара не было. Это значит, что горел только сжиженный газ", – отметил источник.

По его словам, с технической точки зрения существует возможность перезапустить завод относительно скоро.

После взрывов 17 мая в Туапсе местные власти заявили об атаке украинских дронов, якобы направленной на "гражданскую инфраструктуру". В сети распространили фото и видео "бавовны", в том числе с моментом удара.

Со своей стороны минобороны РФ сообщило о якобы уничтожении 102 украинских беспилотников и шести морских дронов в течение ночи.

Позже стало известно, что взрывы на ряде военных объектов в ночь на 17 мая были совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны. Ее целью стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования.

Годовая мощность Туапсинского завода составляет 12 миллионов метрических тонн (240 000 баррелей в сутки). Он производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы и поставляет топливо преимущественно в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе уже пережил дроновую атаку в январе 2024 года. После этого он оставался закрытым около 3 месяцев и возобновил работу только в конце апреля.

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