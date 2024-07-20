В Нижнем Новгороде горит фабрика: дым затянул полгорода. Видео

В российском Нижнем Новгороде на улице Адмирала Нахимова произошел масштабный пожар, который продолжается до сих пор. Известно, что огонь охватил столярную фабрику, принадлежащую АО "РуМо".

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Об этом сообщили жители Нижнего Новгорода, которые жалуются, что над городом вздымается густой черный дым и людям нечем дышать. Российские спасатели подтвердили факт пожара.

Первое сообщение о пожаре в здании столярного отделения "РуМо" спасателям поступило в 19:11 по местному времени. К моменту прибытия спасателей горели доски на площади более 500 квадратных метров.

"По прибытии первого спасательного подразделения ситуация была оценена как серьезная, и пожару был присвоен первый ранг опасности", – отметили пожарные. Через час пожару предоставили второй ранг опасности – в то время уже пылало на площади более тысячи кв.м.

По данным на данный момент, площадь пожара составляет 1200 кв.м. и "огонь распространяется". В настоящее время около 80 человек принимают участие в тушении пожара. К тушению также привлекли 18 единиц техники.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

АО "РуМо" – бывший завод "Двигатель революции" – считается старейшим российским предприятием тяжелого машиностроения. Предприятие входит в число "оборонных".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Подмосковье, в городе Талдом, вспыхнуло предприятие по производству моторных масел Nord Oil. Отмечалось, что огонь охватил ангар с моторным маслом на площади 1,2 тысяч квадратных метров. В небо поднялся густой чёрный дым.

А в Курской области России произошел пожар на заводе низковольтной аппаратуры в городе Коренево. Утверждается, что якобы украинский БПЛА сбросил взрывчатку на территорию предприятия. Пораженное здание выгорело дотла.

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