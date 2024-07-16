В Курской области РФ после атаки дрона горит завод. Фото и видео

В Курской области страны-агрессора России вечером в понедельник, 15 июля, произошло очередной ЧП. На этот раз россияне пожаловались на пожар на заводе низковольтной аппаратуры.

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Российские пропагандистские каналы в Telegram, как и всегда, заявили, что виновата Украина. БПЛА украинских военных якобы сбросил взрывное устройство на территорию завода в населенном пункте Коренево.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что горит именно территория завода. По его словам, никто из рабочих в результате инцидента не пострадал.

Пожарные тушат возгорание в одном из цехов завода.

На фото и и видео масштабного пожара видно, что огонь охватил крышу здания. На соседнем здании можно увидеть надпись "АО НВА" – Кореневский завод низковольтной аппаратуры.

Согласно данным из открытых источников, это один из крупнейших российских производителей распределительного и управляющего электрооборудования. Его продукция широко используется в промышленности и энергетическом комплексе России.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее в РФ пожаловались, что неизвестные БПЛА атаковали город Суджа в Курской области. Были поражены телевизионная вышка, электроподстанция и, по неподтвежденным данным, автовокзал.