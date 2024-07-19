В Подмосковье, в городе Талдом, загорелось предприятие по производству моторных масел Nord Oil. Пламя может опрокинуться на соседние магазины и заправку.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. А в соцсетях публикуют видео и фото чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что огонь охватил ангар с моторным маслом на площади в 1,2 тысячи квадратных метров. В небо поднялся густой чёрный дым.

Местные жители опасаются, что огонь может распространиться на соседние магазины и заправку. На место уже прибыли оперативные службы, но пока нет информации о пострадавших или о причинах возгорания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в легионе "Свобода России" рассказали, что их бойцы совершили диверсию в Пермском крае РФ. В результате было сожжено несколько единиц военной техники окупантов.

А в Курской области России 15 июля произошел пожар на заводе низковольтной аппаратуры в Корнево. Пропагандисты утверждают, что якобы украинский БПЛА сбросил взрывчатку на территорию предприятия. Пораженное здание выгорело дотла.

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