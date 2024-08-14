В Москве вспыхнул очередной ТРЦ: тушить собираются с помощью авиации. Видео

Утром 14 августа в Москве загорелся пожар в ТЦ "Рио" на ул. Большой Черемушинской. Из здания поднимается густой дым, виден открытый огонь. Спецслужбы собираются сражаться с огнем с помощью авиации.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что предварительно возгорание началось в районе фитнес-центра, есть угроза распространения огня. Всех людей из здания вывели, пострадавших предварительно нет.

Впоследствии оперативные службы сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ.

Напомним, накануне росСМИ сообщили, что в Москве ужесточили меры безопасности – там ждут диверсантов из Украины. Для противодействия в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии организовали ежедневные "резервы" среди сотрудников.

В столице государства-террориста продолжается постоянный мониторинг угроз вероятных проникновений диверсионных групп в столицу и область. Сотрудники спецполков с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе (РФ) произошло возгорание. Вспыхнула установка в насосных помещениях, предназначенная для переработки нефти.

– В России 4 августа вспыхнул очередной мощный пожар в Азове Ростовской области. Там загорелась трава, огонь вплотную подобрался к нефтебазе и асфальтовому заводу, очевидцы говорят об "атаке дронов".

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