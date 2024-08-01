В российском Омске вспыхнул крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Фото и видео

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (РФ) вечером в четверг, 1 августа, произошло возгорание. Загорелась установка в помещениях насосной, которая предназначена для переработки нефти.

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Этот НПЗ принадлежит "Газпромнефти" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Российской Федерации. Пресс-служба завода подтвердила ЧП.

"Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме", – заверили в компании около 19:30.

Заявляется, что огонь локализирован на площади более 300 квадратных метров.

Пламя тушили специализированные подразделения МЧС РФ по Омской области. Привлекалось по меньшей мере 16 машин спасателей. По тревоге подняли 45 человек личного состава, не считая сил ОНПЗ.

По факту возгорания на стратегическом объекте прокуратура Советского округа Омска организовала проверку.

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), построенный в 1955-м, способен перерабатывать около 22 миллионов тонн нефти ежегодно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ ночью 28 июля произошло несколько пожаров, в том числе на нефтебазе. Им предшествовали объявление о воздушной угрозе, а затем серия громких взрывов.

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