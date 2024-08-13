Ищут украинские ДРГ: в Москве и области ужесточили меры безопасности
В столице страны-агрессорки РФ Москве ужесточили меры безопасности – там ждут диверсантов из Украины. Для противодействия в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии организовали ежедневные "резервы" среди сотрудников.
Об этом сообщили РосСМИ. По их данным, в Москве продолжается постоянный мониторинг угроз вероятных проникновений диверсионных групп в столицу и область.
"Полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием", – пишут российские СМИ.
Теперь по распоряжению руководства спецполка на дежурство новых сотрудников ставят только вместе с опытными полицейскими.
Также сотрудники спецполков с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС.
Охрана территории в центре Москвы и вокруг Кремля усилена.
Кроме того, дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНовцы ежедневно сидят в резерве на своих базах на случай быстрого реагирования.
Как сообщал OBOZ.UA, в МЗ предупредили партнеров Украины, что Россия может прибегнуть к провокациям в Курской области, фабрикуя инциденты с нарушением международного права, чтобы обвинить в этих действиях Украину. В частности, могут быть провокации с переодеванием окупантов в украинскую униформу и совершение ими преступлений.
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