Ищут украинские ДРГ: в Москве и области ужесточили меры безопасности

В столице страны-агрессорки РФ Москве ужесточили меры безопасности – там ждут диверсантов из Украины. Для противодействия в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии организовали ежедневные "резервы" среди сотрудников.

Видео дня

Об этом сообщили РосСМИ. По их данным, в Москве продолжается постоянный мониторинг угроз вероятных проникновений диверсионных групп в столицу и область.

"Полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием", – пишут российские СМИ.

Теперь по распоряжению руководства спецполка на дежурство новых сотрудников ставят только вместе с опытными полицейскими.

Также сотрудники спецполков с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС.

Охрана территории в центре Москвы и вокруг Кремля усилена.

Кроме того, дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНовцы ежедневно сидят в резерве на своих базах на случай быстрого реагирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в МЗ предупредили партнеров Украины, что Россия может прибегнуть к провокациям в Курской области, фабрикуя инциденты с нарушением международного права, чтобы обвинить в этих действиях Украину. В частности, могут быть провокации с переодеванием окупантов в украинскую униформу и совершение ими преступлений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!