В Ростовской области разгорелся гигантский пожар у нефтебазы. Видео

В России днем 4 августа вспыхнул очередной мощный пожар. В Азове Ростовской области загорелась трава, огонь вплотную подобрался к нефтебазе и асфальтовому заводу.

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Местные жители рассказывают, что полыхает промзона и жалуются на едкий запах гари в воздухе, российское МЧС сохраняет мертвое молчание, а пропагандисты мрачно прогнозируют, что "рвануть может так, что мало не покажется".

Сообщения о мощнейшем пожаре в промзоне Азова начали появляться в местных пабликах около 17 часов вечера.

"Эпичный пожар прямо сейчас наблюдают жители города Азова Ростовской области РФ. В местных Telegram-каналах пишут, что горит промзона и жалуются на едкий запах в воздухе", – пишет один из российских Telegram-каналов.

В сети также сообщается, что над местом возгорания в воздух поднимается огромный столб черного дыма, он настолько огромен, что виден из Батайска и западной части Ростова.

"По информации с места, ландшафтный пожар мог перекинуться на склады. Официальной информации от МЧС пока нет", – пишет один из пабликов.

Тем временем очевидцы говорят об "атаке дронов на нефтебазу".

Местные жители жалуются на гарь и дым в соседних с Азовом населенных пунктах.

Позже стало известно, что горит промзона. Началось все с возгорания травы, огонь за считанные минуты перекинулся на склады, в частности склад горюче-смазочных материалов, а также на асфальтный завод, а после – в плотную подобрался к резервуарам нефтехранилища.

"О последствиях, в случае их возгорания, даже не хочется говорить: может рвануть так, что мало не покажется", "Похоже, дело пахнет керосином.... МЧС тем временем хранит молчание", – причитают пропагандисты.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе атаки Сил обороны Украины в ночь на 3 августа на аэродроме "Морозовск" уничтожили Су-34 и склад авиационных вооружений, также поражен пункт управления полетами.