В Москве разместили уже три комплекса ПВО, которые должны защитить Кремль. Спутниковые фото

В центре столицы государства-террориста Москвы разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Их поставили таким образом, что в центре "защитного щита" находится Кремль.

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Об этом в Twitter сообщил OSINT-аналитик Evergreen Intel. Пока известно, что "панцири" установлены по адресам: Петровка, 38 (на крыше главного управления министерства внутренних дел РФ, Знаменка, 19 (минобороны РФ), а также Гончарный проезд, 2а (Центральное окружное управление образования Москвы).

Наметив схему систем ПВО, аналитики определили, что они покрывают территорию в центре российской столицы, внутри которой расположен Кремль.

"Кремль остается в центре перекрытия всеми тремя 30 мм артиллерийскими полигонами", – отметили в сообщении.

Кроме того, россияне заметили "Панцирь" в 10 км от резиденции Путина под Москвой.

Напомним: ранее стало известно, что в Москве усиливают ПВО. В одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400. Комплекс радиолокационных станций в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками.

Россияне начали выдвигать свои гипотезы о том, что почему в Москве вдруг решили усилить ПВО. Одной из версий называют "обучение".

В ответ на такие новости по сети уже прокатилась волна мемов и фотожаб по этому поводу. Публика высмеяла такие шаги государства-террориста, которое в прошлом году уверенно заявляло, что "возьмет Киев за три дня". И почти через год войны, когда "спецоперацию" уже ощущают на себе жители приграничных регионов России и Крыма, заявляет, мол, "все идет по плану".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководство страны-агрессора продолжает рассказывать россиянам, что "никакой паники нет" и что "все идет по плану", но в то же время устанавливает в Москве все больше систем ПВО. В частности, для размещения очередной ПВО в столице РФ уничтожили Измайловский парк;

– в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты начали активно устанавливать системы ПВО на крышах Москвы, чтобы активизировать свои усилия для представления российского вторжения в Украину как экзистенциальной войны.

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