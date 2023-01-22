Паники нет: в Москве начали вырубать парк под установку системы ПВО. Фото

Руководство страны-агрессора продолжает рассказывать россиянами, что "никакой паники нет" и что "все идет по плану", но в то же время в Москве устанавливают все больше систем противовоздушной обороны. В частности, для размещения очередной ПВО в столице РФ уничтожили Измайловский парк.

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Около сотни рабочих убирают деревья и демонтируют теплицы. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы рассказывают, что в парке убирают здоровые деревья, которым больше 50 лет. Площадку для ПВО расчищают на входе в Измайловский парк со стороны главной аллеи, в 500 метрах от метро "Измайловская".

Примечательно, что в парке кроме коммунальных служб, которые уничтожают деревья, находятся представители спецслужб, которые прогоняют свидетелей происходящего. В то же время присутствующие на месте рабочие не скрывают, что место расчищают специально для установки противовоздушной обороны для нужд минобороны РФ.

Отмечается, что, если ПВО поставят в Измайловском парке, это будет уже вторая система на востоке Москвы. Несколько недель назад аналогичную площадку зачищали на Лосином острове Москвы.

Напомним, Россия установила в центре Москвы ЗРГК "Панцирь" на крышах административных зданий.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики уверены, что за счет установки ПВО в Москве Кремль активизирует свои усилия, чтобы представить российское вторжение в Украину как экзистенциальную войну. Командование РФ пытается создать в российском обществе информационные условия для затяжной войны в Украине.

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