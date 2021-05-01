В Москве пожаловались на козни Запада, сдерживающие Россию

В Москве убеждены, что западные страны реализуют против России заранее спланированную информационно-политическую кампанию, чтобы сдерживать ее.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова процитировало пропагандистское РИА "Новости".

"На протяжении многих лет Россия предлагала партнерам из Европейского Союза возникающие вопросы, проблемы решать имеющимися дипломатическими способами", – высказалась она.

При этом подчеркнула, якобы на Западе с каждым годом усиливается стремление придавать публичное освещение проблемам, "как надуманным, так и существующим".

"Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС", – выразила убеждение Захарова.

Представитель МИД РФ также поспешила заверить, что все действия российского правительства по введению недавних санкций (в отношении восьми чиновников ЕС) являются "исключительно ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала формировать список недружественных к ней стран, в который уже вошли США. Захарова заявила, что остальные государства будут известны, когда опубликуют распоряжение правительства РФ.