Россия запретила въезд чиновникам ЕС: среди них докладчик по Навальному. Список

Россия запретила въезд на свою территорию нескольким европейским политикам и чиновникам в ответ на санкции ЕС, введенные в марте.

Список, состоящий из восьми человек, опубликован 30 апреля на сайте Министерства иностранных дел РФ. Отметим, что один из них должен был посетить Россию по делу оппозиционера Алексея Навального (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Москва назвала ограничительные меры ЕС "нелегитимными", а также заявила о "антироссийской истерии, разгоняемой в западных СМИ".

Под ограничения попали:

Иварс Аболиньш – председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ;

Марис Балтиньш – директор Центра государственного языка Латвии;

Жак Мэр – член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах – руководитель прокуратуры Берлина;

Давид Мария Сассоли – председатель Европейского парламента;

Оса Скотт – глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

Ильмар Томуск – глава Языкового департамента Эстонии;

Вера Юрова – заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В свою очередь народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко уточнил, что Жак Мэр был докладчиком в ПАСЕ по делу Навального, а в ближайшее время он собирался посетить Россию, чтобы проверить, как у оппозиционера дела.

"Вот и весь ответ от России на так называемый "диалог" со стороны Европы", – отметил украинский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС 2 марта ввел санкции против российских чиновников, связанных з заключением Навального. Под ограничительные меры попали тогда генпрокурор, глава Следственного комитета, глава Росгвардии и глава ФСИН.

22 марта были введены санкции против еще 11 человек из РФ и Китая.