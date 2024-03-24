В Москве после теракта начали рассылать электронные повестки. Фото

Некоторым жителям Москвы начали приходить электронные повестки. Это произошло 24 марта – после того, как 22-го числа в столице РФ в концертном зале "Крокус Сити Холл" вооруженная группа убила по меньшей мере 133 человека.

Фото приглашений в военкомат, которые гражданам страны-агрессора прислали через средства электронной связи, обнародовали российские пропагандистские Telegram-каналы. Они не уточняют, насколько массовым является такой способ мобилизации.

"Письма счастья начали приходить как в SMS, так и на Госуслугах, а в письме содержится информация о необходимости пройти медкомиссию и взять документы перед посещением пункта призыва", – рассказал один из вражеских каналов в Telegram.

Авторы предположили, что, возможно, рассылка пока что проводится в тестовом режиме.

Напомним: вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 пострадали.

Диктатор Владимир Путин после теракта молчал почти сутки, а потом обвинил Киев в "подготовке окна" для побега подозреваемых.

Институт изучения войны заявил, что ответственность за нападение, скорее всего, несут террористы "Исламского государства". Вероятно, путинское правительство намерено вызвать внутреннюю реакцию россиян на теракт, предположили аналитики.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам с призывом не дать Владимиру Путину их обмануть. Чиновник напомнил, что лидер Кремля – патологический лжец.

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