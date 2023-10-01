В Москве охранника оштрафовали за украинский язык

В столице государства-террориста России сотрудника охраны на транспорте поймали на телефонном разговоре на украинском языке. Теперь 24-летнему Владиславу Р. из подмосковного Дедовска грозит штраф или административный арест на 15 суток.

Россиянина обвинили в мелком хулиганстве. Об этом сообщило российское издание Baza.

Отмечается, что заявление в полицию якобы подал командир роты по противодействию беспилотникам. Он услышал, как сотрудник на боевом посту говорит на иностранном языке, а прислушавшись, узнал украинский. Россиянин поспешил пожаловаться в полицию.

Напомним, также ранее в российском Красноярске студентку оштрафовали за видео с украинскими песнями. В снятых девушкой роликах, где она пляшет под украинскую музыку, силовики, а за ними и суд разглядели "дискредитацию российской армии". За это "злоумышленница" заплатит штраф в 45 тысяч рублей.

Видео дня

На судебном заседании Александра заявила, что записывала ролики, "не подумав о последствиях" и "кается в совершенном". В то же время, она отметила, что публиковала видео в закрытом Telegram-чате, "где были ее знакомы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Суды России и "суды" на оккупированных территориях Украины в последнее время активно рассматривают дела о гибели мирных жителей Мариуполя, обвиняющих украинских военных. Российские власти пытаются таким образом прикрыть свои бесчеловечные преступления.

– Во Владикавказе российский гарнизонный военный суд присудил шесть лет колонии общего режима ефрейторке Мадине Кабалоевой. Ее признали виновной в неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, хотя в то время женщина была беременна.