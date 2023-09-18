В России военнослужащей дали шесть лет колонии за уклонение от мобилизации во время беременности

Во Владикавказе российский гарнизонный военный суд присудил шесть лет колонии общего режима ефрейтору Мадине Кабалоевой. Ее признали виновной в неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, хотя в то время женщина была беременной.

РосСМИ пишут, что это первый случай, когда в РФ осудили женщину-военнослужащую из-за уклонения от мобилизации. Согласно материалам дела, Кабалоева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы, поскольку была беременна и имела малолетнего ребенка (2018 года рождения).

В Следственном комитете посчитали это неявкой к руководству воинской части. Кабалоева признала, что к командованию она лично не ходила – потому что думала, что информацию о наличии справки, дающей ей временное освобождение от службы, доведут до начальства.

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Военный прокурор эти доводы не принял. Он заявил, что подсудимой следовало бы уволиться со службы в связи с беременностью. Однако она, по мнению суда, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться льготами.

Исполнение наказания – шесть лет колонии общего режима – отложено до 2032 года (до того времени, когда пятилетнему ребенку Кабалоевой исполнится 14 лет).

Адвокат женщины Роман Рабаданов обжаловал приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила решение суда первой инстанции в силе.

Как писал OBOZREVATEL, в российских соцсетях в начале сентября начали распространять якобы фейковый приказ о новой волне мобилизации, что вызвало общественный резонанс. Администрация диктатора Владимира Путина среагировала оперативно и призвала пропагандистов не вспоминать о слухах относительно второй волны мобилизации и даже не цитировать официальные опровержения по этому поводу.

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