Обвинили в дискредитации российской армии: в РФ студентку оштрафовали за видео с украинскими песнями

В российском Красноярске студентку оштрафовали за видео с украинскими песнями. В снятых девушкой роликах, где она танцует под украинскую музыку, силовики, а за ними и суд усмотрели "дискредитацию российской армии".

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За видео, опубликованные в закрытой группе с двумя десятками знакомых, слитые одним из этих "друзей" в открытый доступ, студентка заплатит 45 тысяч рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно решению российского суда, вынесенному в начале августа, но опубликованном лишь в сентябре, студентка по имени Александра виновна в "дискредитации российской армии". "Дискредитировали" чрезвычайно впечатлительных российских военных четыре видеоролика, на которых девушка танцует под украинскую музыку.

"Как указано в определении суда, 2 июня оперуполномоченный угрозыска МВД в присутствии двух понятых "выявил факт размещения" четырех видео в одном популярном телеграм-канале. На них некая девушка танцует и имитирует пение под фонограмму песен на украинском языке, в которых критикуется РФ и "СВО". В полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность героини роликов — это оказалась студентка Александра", – отмечено в публикации одного из российских СМИ.

В ходе заседания суда Александра заявила, что записывала ролики, "не подумав о последствиях", и "раскаивается в содеянном". При этом она заявила, что публиковала видео в закрытом Telegram-чате, "где были ее знакомые".

Друзей Александра, как выяснилось, выбирать не умеет: по ее словам, кто-то из 26 членов чата выложил ее видео в открытый доступ. И не просто куда-либо, а в Telegram-канал с 49,5 тысячами подписчиков, специализирующийся на публикации компроментирующих фото и видео с красноярскими школьниками и студентами.

При этом посты зачастую сопровождаются оскорбительными комментариями. Так, видео с Александрой администраторы канала сопроводили эпитетами вроде "тупая девка", которая "живет в России, а защищает Украину".

По итогам заседания суд пришел к выводу, что "видеоролики содержат высказывания, свидетельствующие о негативном отношении к Вооруженным силам РФ". Александру приговорили к штрафу в 45 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в России отставного полковника ГРУ пытаются посадить за "дискредитацию армии".

На 74-летнего отставного полковника Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ранее Главное разведывательное управление (ГРУ)) Владимира Квачкова завели дело по административной статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации). Что послужило причиной для обвинений, достоверно неизвестно, однако ранее Квачков неоднократно критиковал руководство РФ.

Тем временем к пропагандистам и представителям российского политикума, регулярно призывающим к уничтожению украинцев, ликвидации Украины и ядерным ударам не только по украинской земле, но и по странам Запада, у российского "правосудия" вопросов не возникает. Как не возникло их, к примеру, к пропагандисту Владимиру Соловьеву и депутату Госдумы РФ Андрею Гурулеву, не так давно мечтавшим о тактическом ядерном ударе по Работино на Запорожье и делившим территорию Украины в эфире государственного телеканала РФ.