Виноват террористический режим Путина: реакция мирового сообщества на стрельбу в Москве

Вечером в пятницу, 22 марта, в российском Подмосковье произошел теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" – там в результате стрельбы погибли по меньшей мере 40 человек. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что этот инцидент является спланированной провокацией спецслужб РФ по указанию диктатора Владимира Путина.

В ГУР отметили, что целью этого теракта является оправдание еще более жестких ударов оккупантов по Украине и тотальной мобилизации на территории РФ. "Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что глава РФ имеет большой опыт организации подобных терактов как способа усиления собственной власти, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе. "Кремль может обвинить в организации теракта Украину и использовать расстрел своих граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев", – предупредили в ГУР.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина "совершенно точно" не причастна к теракту в Подмосковье. Он напомнил, что наше государство не использует террористические методы ведения войны.

В Белом доме тоже заявили, что они не видят признаков причастности Украины или украинцев к московскому теракту. Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Реакция российских добровольцев

В Сибирском батальоне подчеркнули, что теракт в Москве – это провокация спецслужб РФ. "Кого б они не обвинили в этом преступлении, данная спецоперация осуществлена Кремлем для того, чтобы оправдать войну против Украины и усилить репрессии внутри РФ", – сказано в заявлении.

Легион "Свобода России" в произошедшем обвинил террористический режим Путина. "Теракт готовился. Его медийное освещение – тоже. Подчеркнем, что Легион не воюет с мирными россиянами. "Рязанский сахар" – метод силовиков Путина, который мы не поддерживаем и против которого ведем борьбу", – отметили бойцы.

Реакция мира

Лидеры и представители ряда стран мира осудили теракт в Подмосковье. Среди них, в частности, Иран, Азербайджан, Сирия, Куба, Узбекистан, Турция, Палестина, Венесуэла, Беларусь, Катар, а также страны ЕС, среди которых Франция, Германия и Польша.

Тем временем премьер Сербии Александар Вучич созывает 23 марта заседание Совета национальной безопасности из-за теракта в РФ.

В ЕС тоже официально осудили теракт. "ЕС шокирован и ошеломлен сообщениями о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве. ЕС осуждает любые атаки на мирных жителей", – сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией. Мы опечалены в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", – прокомментировал ситуацию заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Проект "Хочу жить", который принимает обращения российских оккупантов по сдаче в плен, провел параллель со взрывом в многоквартирном жилом доме на Каширском шоссе в Москве в 1999 году, когда Путин всеми силами пытался на волне страха прийти ко власти.

"Примечательно, что о теракте заранее предупреждало международное сообщество. Международное сообщество также заранее знало и предупреждало о готовящемся вторжении РФ в Украину. Казалось бы, нет ничего проще, чем сложить эти "2+2". Получится ли это у россиян?" – так там прокомментировали теракт.

Что говорят в РФ

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сразу начал сыпать угрозами и выдал, что "террористы понимают только ответный террор". "Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей", – написал он.

Медведев также начал продвигать идею того, что за терактом якобы может стоять Украина. "Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", – выдал одиозный политик.

Тем временем российская "оппозиционная" журналистка Юлия Латынина написала, что "если теракт стоит в ряду кровавого пиара" с обстрелами Белгорода и рейдами российских добровольцев, то это "катастрофа для Украины". Через некоторое время она удалила пост.

"Форум свободной России" опубликовал заявление, в котором сказано, что есть признаки единой спецоперации режима по мобилизации российского общества на войну с Украиной. Теракт может быть ее частью.

"В информационном пространстве российских медиа активно обсуждался вопрос возможного проведения мобилизации. Кроме того, заявления высших должностных лиц путинского режима, включая самого Путина, его военного министра Шойгу и пресс-секретаря Путина Пескова, сделанные ими в последние дни, свидетельствуют об их намерении увеличить численность вооруженных сил и интенсифицировать боевые действия в Украине", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). По меньшей мере 40 человек погибли, более 100 получили ранения.

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