В РФ вернувшийся с войны в Украине рецидивист взял в заложники женщину

Вернувшийся с войны в Украине россиянин взял в заложники женщину в российском Петропавловске-Камчатском. Поскольку вояка на переговоры не идет, силовики готовятся к штурму квартиры, где он находится.

Об этом сообщают местные паблики. Официальной информации от местных правоохранителей по поводу инцидента еще нет.

Известно, что мужчина, который взял в заложники женщину на Камчатке, недавно, всего две недели назад вернулся с войны в Украине. Это 32-летний местный житель Никита Ш. Он вернулся на Камчатку после ранения. Кстати, на войну Никита попал из тюрьмы, где отбывал наказание по статье "нанесение тяжких телесных повреждений".

Мужчина взял женщину к заложникам в своей квартире. Известно, что он вооружен ножом, которым угрожает жертве. Кого именно держит Никита в заложниках, неизвестно, как и причина его поступка.

Как сообщал OBOZ.UA, в армии захватчиков уголовников много. К примеру, Сергей Панкин, сдавшийся украинским защитникам в плен на Авдеевском направлении, попал в оккупационную армию именно из тюрьмы. По его словам, подписать контракт заключенного заставили, запугав.

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