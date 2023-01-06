В Москве на Сочельник загорелось помещение МИД: у Лаврова уже отчитались о коротком замыкании. Видео

В Москве вечером 6 января произошел пожар в здании министерства иностранных дел РФ. Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов здания в техническом помещении.

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Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили пропагандистские СМИ. Отмечается, что произошло якобы возгорание электрощита в подвальном этаже. Пострадавших в результате инцидента нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также в российском ведомстве заявили, что информация о возгорании в рабочих помещениях министерства не соответствует действительности.

В экстренных службах столицы государства-агрессора сообщили, что возгорание было ликвидировано, его причиной стало короткое замыкание. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Напомним: в первый день нового года в центре Москвы на Садовом кольце загорелся ресторан украинской кухни сети "Тарас Бульба". Трехэтажное здание было охвачено огнем и дымом, началось обрушение конструкций. Примечательно, что вечером 31 декабря в сети сообщали о взрывах в Москве.

При этом россияне готовились к ударам Украины по Москве в новогоднюю ночь. На боевые посты были выведены дополнительно около 2 тысяч военнослужащих системы противоракетной обороны. Причиной усиления системы ПВО стали распространенные в российской столице листовки с "анонсом" ударов по четко определенным координатам военных объектов в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в столице страны-агрессора России мужчина пытался сжечь главную новогоднюю елку. Задуманное он не успел совершить и его задержала полиция;

– официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, защищена ли российская столица от "вражеских" дронов. Он фактически переложил ответственность на другие ведомства РФ.

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