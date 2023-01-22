В Москве была замечена еще одна установка ПВО: на этот раз на крыше местного ГУ МВД. Фото

Государство-террорист Россия установило в центре Москвы системы противовоздушной обороны. Реальные ЗРПК "Панцирь" появились на крышах административных зданий, в том числе, и Министерства обороны, а теперь была замечена еще одна такая установка.

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На этот раз систему установили на крыше местного ГУ МВД. Снимок, подтверждающий это, опубликован в Telegram(чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очередную систему ПВО москвичи увидели еще 18 января.

"Подписчики "Соты" заметили, что система ПВО 18 января была установлена в Москве также на Петровке 38 (ГУМВД столицы)", – сказано в сообщении.

Как известно, ранее российский ЗРПК "Панцирь" высадили с помощью подъемного крана на бизнес-центр в Тетеринском переулке.

Кроме того, в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

Более того, недавно ПВО развернули в глубоком тылу страны-агрессора – рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа столицы РФ.

Весь парадокс такого решения властей РФ состоит в том, что ПВО в центре столицы страны-агрессора появилась после того, как в Кремле цинично обвинили Украину в том, что якобы ПВО, расположенное в жилом массиве Днепра сбило российскую ракету и стало причиной трагедии, в которой погибли мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети уже прокатилась волна мемов и фотожаб по поводу ПВО в Москве. На фото, созданных украинцами, системы ПВО можно увидеть не только на крышах зданий, но и на голове у кровавого президента РФ Владимира Путина, на даче министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, на куполах Кремля и прочее.

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