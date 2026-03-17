В Оболонском районе Киева спасатели сняли с дрейфующего льда маму с ребенком. Видео

Во вторник, 17 марта, в Оболонском районе Киева чрезвычайники спасли женщину с ребенком, которые оказались на льдине, дрейфовавшей посреди залива. Инцидент произошел из-за опасного состояния льда во время весеннего потепления.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева. Спасатели в очередной раз предостерегли киевлян и жителей города не выходить на водоемы в период оттепели.

Детали происшествия

Вызов к спасателям поступил в 18:06. Очевидцы сообщили, что на заливе Оболонь на улице Приречной люди оказались на льду и нуждаются в помощи.

Как впоследствии выяснилось, во время прогулки возле водоема девочка выбежала на лед. Мать бросилась за ней, но в этот момент льдина откололась, и женщина с ребенком оказались в ловушке, дрейфуя на льдине в сторону центра залива.

Спасатели с помощью аэроглиссера добрались до пострадавших, которые находились примерно в 200 метрах от берега, и безопасно доставили их на сушу.

К счастью, мать с дочерью не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.

Предупреждение от ГСЧС

В ГСЧС в очередной раз призвали жителей Киева не выходить на водоемы во время оттепели. Ведь лед в период потепления становится особенно опасным и даже обычная прогулка у водоема может обернуться трагедией. Скользкий берег, ледовый покров, стремительно тающий под весенним солнцем – все это в момент становится причиной несчастного случая.

Спасатели также просят напоминать детям правила безопасности вблизи воды и в случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефонам 101 или 112.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Харькове произошла трагедия: на водоеме под лед провалились шестеро детей. К сожалению, двое ребят погибли.

