После обвинений Небензи в мифической ПВО в Днепре в центре Москвы разместили реальные ЗРК ''Панцирь''. Видео

Обвинив Украину в мифической ПВО, якобы сбившей в Днепре российскую ракету, "мирно" летевшую себе в нашем небе уничтожать объект критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и отопления среди зимы, Россия установила в центре Москвы реальные ЗРГК "Панцирь" на крышах административных зданий. И при этом – ни одного возмущения пропагандистов относительно совершения военного преступления.

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С обвинениями на Украину в один голос набросились такие хорошо известные "поборники добра и справедливости" как постпред РФ при ООН Василий Небензя и глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил OBOZREVATEL, ссылаясь на заявления Небензи и Лаврова.

Небензя на заседании Совбеза издал циничный бред об ударе РФ по Днепру 14 января, в результате которого вражеская ракета попала в девятиэтажку, и обвинил Украину в защите своей территории. Он заявил, что российская ракета была сбита силами украинского ПВО, из-за чего и произошла трагедия. А о том, что ракетный удар Кремлем наносился по объекту в черте города, где есть мирные жители, он, конечно, умолчал.

Ему в унисон такую же лживую "песенку" завел и Лавров.

"Украинская противовоздушная оборона вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву, расположилась в жилых кварталах", – заявил он, оправдывая циничное убийство россиянами мирных жителей Днепра.

Но буквально на следующий день после таких заявлений российских "поборников мира" в центре столицы государства-террориста посреди белого дня установили реальные ПВО на крыши зданий.

Российский ЗРГК "Панцирь" высадили с помощью подъемного крана на бизнес-центр в Тетеринском переулке и на крышу здания российского Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве установили ЗРГК "Панцирь-С1" на крышах минобороны и офисного центра.

А несколько дней назад в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

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