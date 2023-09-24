В московских аэропортах объявили план 'Ковер': задержали и отменили 20 рейсов

Над столицей страны-агрессора России Москвой вечером 24 сентября закрыли воздушной пространство. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево объявлен план "Ковер".

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. Как отмечается, семь рейсов отменено, еще 13 задержано.

Также рейсы задерживают в аэропортах Остафьево и Жуковский.

Отметим, что план "Ковер" в России объявляют при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов, в частности БПЛА. План предусматривает посадку или выведение из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.

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Как пишут пропагандистские издания, взрывы якобы слышали в Тульской области России. РосСМИ утверждают о якобы сбитие беспилотника средствами ПВО.

В минобороны страны-агрессора написали, что около 22:20 (за час до объявления плана "Ковер") был сбит БПЛА над Брянской областью. А атаке ведомство Шойгу, как и всегда, обвинило "киевский режим".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября в российском городе Курск прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, было атаковано здание ФСБ РФ, а также нефтеперерабатывающий завод, находящийся недалеко от местного аэродрома.

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