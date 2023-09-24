В Курске после прилета по зданию ФСБ произошла новая "бавовна", поднимается черный дым. Видео

Днем 24 сентября в российском Курске прогремел повторный взрыв. Над одним из районов города поднялся черный дым.

Соответствующие фото и видео россияне опубликовали в местных интернет-пабликах. Напомним: утром 24 сентября Курск уже был под атакой. Местные власти утверждают, что из-за падения БПЛА повреждения получила крыша админздания. Предварительно, это был объект ФСБ РФ, сообщили нашему изданию источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что было атаковано во время повторной "бавовны", россияне не раскрывают. Но, по нашим данным, это, вероятнее всего, последствия прилета по НПЗ недалеко от местного аэродрома.

Видео дня

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова не объяснила, что слышали и видели жители населенного пункта. Она только выдала заявление, что "информация, распространяемая в ряде Telegram-каналов о еще одном сбитом в Курске беспилотнике, не соответствует действительности".

Отметим: в воскресенье, 24 сентября, в Курске как раз празднуется день города. Власти после утренних взрывов заявили, что отменять публичные мероприятия не будут.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 22 сентября в российской Казани взрыв прогремел на территории промзоны на улице Аделя Кутуя.

– 21 сентября в городе Тула (РФ) тоже был "хлопок", как называют это в росСМИ. В части города после него пропало электричество – без света остались почти 5 тысяч человек.

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