Украина атаковала здание ФСБ России в Курске, там прямое попадание – источники

Днем 24 сентября в российском городе Курск прогремел мощынй взрыв. По предварительным данным было атаковано здание ФСБ РФ.

Сообщается о прямом попадании в здание спецслужбы страны-агрессора. Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Местные власти после взрыва в центре Курска начали утверждать, что в результате атаки БПЛА якобы "незначительно пострадала крыша". Однако в ГУР Минобороны Украины отмечают, что дрон попал прямо в здание ФСБ, следовательно, оккупанты пытаются приуменьшить последствия взрыва.

Видео дня

Также в военной разведке не подтверждают и не отрицают свою причастность к атаке на здание спецслужбы государства-террориста в Курске.

Напомним, в Курске 24 сентября беспилотник атаковал административное здание в центре города. Местные власти утверждают, что "незначительные повреждения получила крыша объекта".

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 сентября взрывы прогремели в городе Рыльск Курской области России. Там также было повреждено административное здание, в некоторых домах на улице Ленина повыбивало окна.

– 3 сентября в городе Курчатов Курской области беспилотник попал в здание ФСБ, возник пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!