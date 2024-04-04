В Ленинградской области взорвали электростанцию: без света осталось 12 тыс. человек

На электроподстанции в Ленинградской области прозвучал мощный взрыв. В результате инцидента 12 тысяч человек остались без электричества.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что Красногвардейский район Петербурга обесточило в ночь на 3 апреля. В то же время в экстренные службы позвонила женщина, заявив, что перед отключением электричества слышала два сильных взрыва на улице.

По данным росСМИ, приехавшие на место полицейские и спецслужбы обнаружили два поврежденных трансформаторами с рваными отверстиями диаметром 10 и 20 сантиметров. Предварительно один из трансформаторов восстановлению не подлежит. Российские силовики по данному факту возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Напомним, также взрывы прогремели в российском Ростове-на-Дону 3 апреля. Там загорелся зерновой терминал. А 2 апреля взрывы прозвучали в Курске, там также вспыхнул мощный пожар.

Между тем, в ГУР прокомментировали детали удара по объектам в Татарстане. Там заявили, что отрасль БПЛА в Украине "развивается очень динамично". Также продолжается перманентная работа по усовершенствованию уже разработанных украинских вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Guardian сообщило, что ГУР МО готовится нанести роковой удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту. Третья попытка, которая, как ожидается, приведет к окончательному разрушению сооружения, будет предпринята в течение первого полугодия 2024 года.

– 1 апреля в Хотьково под Москвой вспыхнул пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит". В небо поднимается густой черный дым.

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