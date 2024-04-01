Под Москвой загорелся завод электроизоляционных материалов: персонал эвакуировали. Фото и видео

В Хотьково под Москвой вспыхнул пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит". В небо поднимается густой черный дым.

Как сообщают российские СМИ, из-за ЧП с предприятия эвакуировали персонал. Предварительно, огонь охватил пропиточный цех. Площадь возгорания достигла около 3 тыс. кв. м, сообщает местная прокуратура.

Что стало причиной пожара на "Электроизолите", официально пока не сообщают.

"Электроизолит" – крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли РФ. Основная продукция – изоляционные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, это уже второй крупный пожар в России за день. Несколькими часами ранее в Екатеринбурге возгорание произошло на территории машиностроительного завода "Уралмаш", площадь которого достигла 5 тыс. кв. м.

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