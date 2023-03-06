В Курской области пожаловались на ''бавовну'' и обвинили ВСУ: повреждены объекты энергоснабжения

В России заявили об обстреле Курской области якобы со стороны Вооруженных сил Украины. Утверждается, что прилеты зафиксированы в Хомутовском районе.

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Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. О пострадавших пока ничего не известно.

"ВСУ прямо сейчас ведут обстрел пограничной территории в Хомутовском районе", – отметил Старовойт.

Он добавил, что в результате якобы обстрела повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего обесточена деревня Искра.

По словам губернатора, как только позволит ситуация, энергетики начнут экстренный ремонт.

Напомним, в Суджанском районе Курской области России солдаты-срочники ВС РФ в ночь на 6 марта устроили перестрелку, сообщили СМИ. По предварительным данным, один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Курской области военнослужащие страны-агрессора сожгли сами себя, когда топили печь в блиндаже и плеснули туда бензина. Предварительно сообщалось о шести "двухсотых" солдатах срочной службы.

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