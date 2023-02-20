Плеснули бензина в печь: в Курской области РФ самоликвидировались шесть срочников

В Курской области России военнослужащие страны-агрессора сожгли сами себя, когда топили печь в блиндаже и плеснули туда бензина. Предварительно сообщается о шести "двухсотых" солдатах срочной службы.

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Новостью о ЧП поделились российские Telegram-каналы утром 20 февраля. Где именно оккупанты неудачно "погрелись", не уточняется.

Заявляется, что срочники случайно устроили взрыв и пожар, огонь быстро охватил помещение. Выбежать из блиндажа на улицу удалось только двоим военнослужащим страны-террориста.

Тела погибших оккупантов по состоянию на 12:30 понедельника еще не обнаружили. Из оборонительного сооружения пришлось откачивать воду после тушения пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на территории воинской части в Белгородской области (РФ) российский солдат взорвал ручную гранату. Из-за этого сдетонировали находившиеся в комнате хранения боеприпасы и вспыхнул пожар на площади 450 квадратных метров. Погибло по меньшей мере трое солдат, еще 13 пострадали.

– Под Белгородом 27 января произошла авария с участием военного КамАЗа. Он перевозил мобилизованных россиян, шестеро из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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