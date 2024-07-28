В Курской области из-за атак БПЛА ряд пожаров, горит нефтебаза

В Курской области РФ ночью 28 июля произошло несколько пожаров. Им предшествовало объявление о воздушной угрозе, а затем серия громких взрывов.

Видео дня

В частности, сообщают о пожарах в Медвенском и Курском районах области. В последнем, по предварительным данным, горит нефтебаза.

Никаких официальных комментариев со стороны российских властей пока не было.

В свою очередь местные жители сообщают, что в Медвенском горит частное здание. А в Полевой в Курском районе после серии мощных взрывов загорелись три резервуара нефтебазы.

Напомним, что в России пожаловались на атаку дронов на Курскую область в ночь на 24 июля. Во время тревоги мощные взрывы прогремели в районе железнодорожной станции в Льговском районе. А уже на следующую ночь, 25 числа, в области снова был "хлопок".

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в Курской области жаловались на пожар на заводе низковольтной аппаратуры. Тогда местные власти уверяли, что БПЛА украинских военных якобы сбросило взрывное устройство на территорию завода в населенном пункте Коренево.