В российском Курске раздались взрывы: сообщают об атаке дронов. Видео

Вечером, 24 июля, российский Курск содрогнулся от "хлопков". В городе раздались взрывы.

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По данным российских СМИ, в регионе работала ПВО. Местные власти уже сообщают об атаке дронов.

От громкого звука сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Очевидцы также добавляют видео с взрывами.

Местные власти заявили о сбитии 18 беспилотников над городом. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

Напомним, что в России пожаловались на атаку дронов на Курскую область в ночь на 24 июля. Во время тревоги мощные взрывы прогремели в районе железнодорожной станции в Льговском районе.

Напомним, ранее стало известно, что ранним утром 24 июля возле одного из ЖК в Москве на парковке взорвался автомобиль. Владельцу авто оторвало ступни, его спутница получила травмы лица.

Впоследствии стало известно, что взорвавшийся автомобиль принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра, 89 центра спутниковой связи ВС РФ, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по статье "покушение на убийство", однако оно может быть переквалифицировано по статье о теракте, а российские спецслужбы уже ищут в покушении "украинский след".

Вечером, 24 июля, стало известно о том, что в Турции задержан гражданин России, который, вероятно, причастен к подрыву автомобиля российского военного в Москве. Это Евгений Серебряков, прилетевший в Бодрум.