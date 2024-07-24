В Курской области пожаловались на атаку дронов в районе железнодорожной станции. Фото и видео

В России пожаловались на атаку дронов на Курскую область в ночь на 24 июля. Во время тревоги мощные взрывы прозвучали в районе железнодорожной станции во Льговском районе.

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В соцсетях россияне публиковали фото и видео, на которых виден пожар на месте попадания, местные власти попытались уверить, что прилет пришелся на якобы неработающее предприятие. Кроме того, россияне пожаловались на атаку на предприятие в Судже.

Об "угрозе атаки БпЛА" жителей Курской области предупредили в 01:50 ночи. Вскоре после этого жители Льговского района начали публиковать видео, на которых слышны громкие взрывы. При этом носители "языка Толстого и Достоевского" в свойственной им "утонченной" манере обсуждали, что "это дрон х*ярит".

Чуть позже местные Telegram-каналы начали писать, что прилет был в районе железнодорожной станции.

"Предварительно: враг попытался атаковать район ж/д станции во Льговском районе Курской области", – написал один из пабликов.

Судя по фото и видео в сети, на месте прилета вспыхнул пожар.

Местные власти оперативно принялись опровергать серьезность прилета: мол, и предприятие было неработающим, и пожар быстро потушили.

"Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгове. После сбросов взрывных устройств на территории возникло возгорание, которое было оперативно потушено пожарной командой", – заявил ио губернатора Курской области Андрей Смирнов.

Для каких целей использовалось это "неработающее предприятие" и не были ли там размещены российские военнослужащие, техника или вооружения ВС РФ – чиновник уточнять не стал.

Кроме того, губернатор Курской области пожаловался на атаку дронов на предприятие в Судже.

"Сегодня ночью украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. Никто из работников не пострадал. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование", – добавил Смирнов.

Интересно, что в этот раз в минобороны РФ рапортовать о "сбитии всех беспилотников" не спешат. На момент публикации самое позднее сообщение о работе сил ПВО на территории РФ было опубликовано около 7 часов утра. И в нем упомянуты лишь три якобы сбитых БпЛА над Белгородской областью РФ.

Напомним, ранее стало известно, что ранним утром 24 июля возле одного из ЖК в Москве на парковке взорвался автомобиль. Владельцу авто оторвало ступни, его спутница получила травмы лица.

Впоследствии стало известно, что взорвался автомобиль, принадлежащий замначальнику передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС РФ, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Открыто дело по статье "покушение на убийство", однако оно может быть переквалифицировано по статье о теракте, а российские спецслужбы уже ищут в покушении "украинский след".