В Курске мощный пожар в районе КЗТЗ: пламя видно за горизонтом. Фото и видео

Жители российского Курска сообщают об очередном пожаре в городе. Пламя в районе Курского завода тракторных запчастей видно даже за горизонтом.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко иронически пожелал жителям спокойной ночи и показал видео пожара. Однако, что именно произошло в городе, официально не сообщают ни местные власти, ни украинские защитники.

Только в МЧС Курской области заявили, что пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщения о возгорании. Предварительно горит пилорама на 1-м Моковском.

На взрывы жители Курска не жаловались. Но на пожары в указанном районе жалуются уже третий день подряд.

Также люди жалуются на отсутствие света и воды в домах в районе КЗТЗ.

Курский завод тракторных запчастей им 50-летия СССР не работал последние двадцать лет, только в 2019 году в городе и заявили о возрождении предприятия. Теоретически там могут обслуживать военную бронетехнику.

Как сообщал OBOZ.UA, в Старом Осколе в России остановил работу Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова – единственное в РФ металлургическое предприятие полного цикла. Это произошло после того, как в ночь на 1 июля дроны-камикадзе поразили две основные электроподстанции Белгородщины.

Также в российском Белгороде днем 3 июля прогремели взрывы. На выезде из города вспыхнул мощный пожар на СТО; местные власти заявили об уничтожении "12 ракет" и пострадавших в результате падения обломков.

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