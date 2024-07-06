В последние дни активизировались разговоры о возможных переговорах между Украиной и Россией по поводу прекращения войны. В СМИ появлялись какие-то якобы проекты мирных планов, эксперты обсуждали политические последствия и возможные сценарии таких переговоров.

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Журналисты задали президенту Владимиру Зеленскому прямой вопрос: какими он видит возможные переговоры с РФ? Зеленский сказал, что такие контакты возможны через посредников, в формате, похожем на "Зерновую сделку", заключенную при посредничестве Турции и ООН. А Владимир Путин прямо заявил: прекращения огня в Украине не будет без начала переговоров между Украиной и Россией, а завершение войны через посредников он считает "маловероятным".

Путин продолжает ставить ультиматумы и демонстративно отказываться от любого конструктива, повторяя раз за разом свою мантру про "парафированные стамбульские соглашения", "демилитаризацию". Хотя вопрос продолжения войны или заключения мира, в первую очередь, зависит от него.