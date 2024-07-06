Дом родителей Джамалы в Крыму отобрали оккупанты: певица с болью отреагировала и назвала единственную вещь, которую может сделать

Украинская певица Джамала, которая свое детство и юность провела во временно оккупированном Крыму, поделилась, что угрозы россиян относительно "национализации" имущества ее семьи на полуострове не были пустыми. Террористы все же отобрали дом родителей артистки, к которому она не имеет никакого отношения.

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Украинка с болью отреагировала на преступления захватчиков и назвала единственную вещь, которую может сделать в своей ситуации. Соответствующие посты появились в Instagram-stories исполнительнице.

"Они забрали дом! Если в мире есть справедливость, Россия за все ответит! За все наши слезы, за наших родных и знакомых, за наши дома, за нашу землю. Все, что у меня есть: мое детство, мои воспоминания, которые я пытаюсь сохранить. На этих фотографиях мое детство. В родном Крыму. И сегодня эти воспоминания забирают. Копаются в родительских вещах, в семейных архивах", – возмущенно написала артистка.

Она поделилась фотографиями из дома, на которых запечатлены самые счастливые моменты детства Джамалы в родном Крыму с близкими.

"Уже столько поколений мы не можем оставить ничего своим детям. Потому что преступники снова приходят в наш дом. Уничтожают, разрушают, отбирают, воруют. Прямо в этот момент... они забирают то, чем жили мои родители. Над чем так тяжело работали и собственными руками, кровью и потом строили. Они забрали даже не у меня. А у моих родителей", – рассказала звезда.

Она не может приехать в дом и защитить его, однако сидеть, сложа руки, тоже не намерена. Джамала подчеркнула, что ее единственное оружие – публичная огласка.

"Все, что я могу сделать сегодня – это не молчать! И я не буду молчать", – уверенно заявила певица на двух языках, чтобы иностранцы также поняли ее.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты отобрали у семьи Джамалы два земельных участка, жилье родителей в Алуште, где недалеко, в Кучук-Озене, проходило детство певицы, и несколько других объектов, которые не разглашают.

Джамалу в ноябре 2023 года россияне объявили в розыск и заочно арестовали из-за якобы "криминального нарушения", но какое именно – неизвестно и по сей день.

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