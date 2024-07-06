На встрече с губернаторами-демократами Байден, как пишет The Washington Post, сообщил, что ему нужно больше спать и что он попросил не беспокоить его после 20.

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Он также рассказал, что полностью здоров, а подводит его лишь голова: "Это просто мой мозг".

Впрочем (и это уже не от WP), помощь Байдену, возможно, пришла оттуда, откуда ну никак не ожидали. Есть версия, согласно которой "план Колокольцева" с небывалыми уступками Украине является попыткой одной из кремлёвских башен договориться с Байденом, пока другая башня договаривается с Трампом, и если Байден успеет раньше, то он тем самым не только увеличит собственные шансы на переизбрание, но и посодействует в мордоре победить в "войне башен под ковром" именно нужной башне.