В Белгороде прогремели взрывы, вспыхнул пожар: жалуются на ракетную атаку. Фото и видео

В российском Белгороде днем 3 июля прогремели взрывы. На выезде из города вспыхнул мощный пожар на СТО, местные власти заявили о ракетной атаке со стороны Украины и уничтожении "12 ракет", вследствие падения обломков, предварительно, пострадали два человека.

Видео дня

Местные паблики публикуют фото и видео с места ЧП. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ – ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"", – заявил губернатор Вячеслав Гладков в 12:32.

Об отбое он объявил уже в 12:45.

Российские пропагандисты заявили, что в ходе "одной из самых крупных атак" в Белгороде якобы сбили "12 украинских ракет Vampire".

Они утверждают, что целью якобы были местные аэропорт и ТЭЦ. Предварительно, есть двое пострадавших.

Осколки упали на фасад здания аэропорта и территорию промышленного парка Северный. На Корочанской улице загорелась шиномонтажка.

Дополняется...