Соловий против Пивоварова: почему между звездами возникла публичная ссора, в которую вмешалась даже Полякова

Между популярными украинскими певцами – Кристиной Соловий и Артемом Пивоваровым – возникла публичная ссора, в которую вмешалась даже "королева ночи" Оля Полякова. Все началось с совместного трека звезд для мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

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В одном из интервью Соловий неожиданно заявила, что не сама приняла решение спеть с коллегой. Эти слова заставили Пивоварова ответить в Instagram.

"Я уже записала с ним фит, но это было не совсем моим желанием, потому что это было требование продюсеров мультфильма "Мавка. Лісова Пісня". А к Артему есть много вопросов", – сказала авторка хита "Хто, як не ти".

Артист решил ответить сразу всем хейтерам, записав видео с саркастическими комментариями в адрес, в частности, и Соловий.

"Рубрика "вам виднее" выходит на новый уровень. Этот тиран манипулирует людьми. Он заставляет записывать с собой дуэты, он заставляет людей петь. Он заставляет людей танцевать. Он заставляет военных записывать видео с благодарностью и хайпует на войне. Кто запретит этого тирана, и почему вы его слушаете? Люди, спохватитесь", – сказал исполнитель.

Под постом за создателя проекта "Твої вірші, мої ноти" неожиданно вступилась Оля Полякова.

"Дорогой мой! Не трать время на бред! Этого всего нет. Ты – талант, твой труд феерический, помощь действенная, все это знают, а собаки идут! Люблю", – говорилось в посте.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Соловий прокомментировала связь ее романа с Сергеем Жаданом и нового клипа. Фанаты подозревали, что песню звезда посвятила именно бывшему.

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