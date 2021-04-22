В Кремле рассказали о 'красной линии' в отношениях с Украиной

"Красные линии", о которых говорил говорил президент России Владимир Путин, это национальные интересы страны. В частности, они касаются двусторонних отношений с другими государствами, включая Украину.

Такое заявление в четверг, 22 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает Российская Газета. По его словам, "красная линия" с нашей страной "проходит на рубеже национальных интересов РФ".

Также Песков в очередной раз сказал, что война России против Украины на Донбассе якобы является "внутриукраинским конфликтом" и что именно мы должны его решать.

"Россия вместе со странами Минского формата готова и дальше делать все возможное и все от нее зависящее, чтобы помочь Украине решить свой внутренний конфликт", – заявил Песков.

Напомним, ранее Песков говорил о том, что "красными линиями", которые не должен переступать Запад, в понимании Владимира Путина, являются вмешательство во внутренние дела его страны, оскорбления и ущемление экономических интересов.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, так в Кремле дали понять, мол, они сами будут определять, где будет проходить эта "черта" РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Мы собрали главные тезисы из его выступления.

Вместе с тем сегодня, 22 апреля, стало известно о том, что Россия начинает отвод войск, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.