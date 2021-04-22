Кулеба рассказал, что значит угроза Путина о 'красных линиях' РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозу главы России Владимира Путина нанести ответ тем, кто пересечет "красные линии".

Глава украинского МИД подчеркнул, что так в Кремле дали понять, мол, они сами будут определять, где будет проходить эта "граница" РФ. Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Я понял послание Путина так: "Мы (Россия. – Ред.) будем переходить ваши "красные линии", но вам не разрешено переходить наши, и мы будем определять, где будут находиться наши "красные линии", – подчеркнул министр.

Напомним: ранее глава страны-агрессора заявил, что организаторы любых провокаций, которые угрожают коренным интересам безопасности России, "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели".

"Надеюсь, никому не придет в голову перейти относительно России "красную черту ". А где она будет проходить – это уже мы будем определять в каждом конкретном случае сами", – заявил он.

"Красными линии", за которые другим странам Путин посоветовал не заступать, являются вмешательство во внутренние дела России, ее политические процессы и ущемление интересов страны, пояснил его пресс0-екретарь Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме тоже отреагировали на слова Путина, который сравнил противников РФ с героями "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. Власти США не воспринимают эти обвинения на свой счет.