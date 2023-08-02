В Красноярском крае гидросамолет врезался в берег и взорвался, есть погибшие: момент попал на видео

В Красноярском крае Российской Федерации 2 августа произошла авария частного гидроплана. Он упал в районе промзоны Лесобиржа на берегу реки Дудинки, впадающей в Енисей.

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Два человека, которые были на борту, погибли. Это подтвердила пресс-служба регионального управления МЧС РФ (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

Момент крушения гидросамолета очевидцы сняли на видео. Он взлетел с поверхности воды, тяжело набирая высоту и скорость. Несколько секунд пролетел прямо, а затем его начало разворачивать направо. Очень быстро гидроплан "взял курс" вниз, на берег. Упав, он взорвался.

Гидросамолету удалось продержаться в воздухе всего секунд 30. Сообщается, что аппарат принадлежал частному лицу.

Добавим: гидросамолет – это самолет, способный взлетать с водной поверхности и садиться на нее.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Брянске (РФ) поздно вечером 1 августа произошел сильный пожар. По некоторым данным, перед этим жители слышали взрыв. В росСМИ утверждают, что горела пилорама.

– За несколько часов до этого в Москве раздался взрыв на заводе счетно-аналитических машин. После этого разгорелся пожар. ЧП произошло на шестом этаже одного из корпусов на ул. Нижняя Красносельская, 35.

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