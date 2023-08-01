В Москве произошел взрыв на заводе: разгорелся серьезный пожар

В центре Москвы вечером вторника, 1 августа, раздался взрыв на заводе счетно-аналитических машин. На сегодняшний день это стратегическое предприятие, которое занимается изготовлением и ремонтом военной техники.

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Об очередной "бавовне" в Москве сообщили пропагандистские Telegram-каналы. По их информации, взрыв произошел на шестом этаже одного из корпусов завода на ул. Нижняя Красносельская 35.

Как сообщают очевидцы, возле здания начался пожар, а из окон валит густой дым.

Российские СМИ также сообщили, что с завода эвакуированы 40 человек. Информация о потерпевших пока не поступала.

Что именно случилось, что могло привести к взрыву, пока неизвестно.

Интересно, что завод счетно-аналитических машин, являвшийся родоначальником производства вычислительной техники в СССР, после 2010 года обанкротился.

В 2014 году капитальные здания на территории предприятия были демонтированы. У завода остались только корпуса в центре Москвы по ул. Нижняя Красносельская, в одном из которых и произошел взрыв.

По данным открытых источников, там производилось оборудование для космических кораблей, а также завод имел лицензию на изготовление и ремонт военной техники российских оккупантов.

Следует отметить, что в последнее время в столице страны-агрессора неспокойно, "бавовна" в Москву наведывается почти каждый день. А в первый день августа наведалась уже во второй раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз.

В ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

28 июля в России также жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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