В Красноярске (РФ) неизвестные разбили стекла – заднее и два боковых – машины, которую владелица-фанатка Кремля пометила символами преступной путинской "спецоперации" против Украины. Ее проучили "проукраинские вандалы", как назвала неравнодушных людей сама "пострадавшая".

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Местное издание сообщило, что инцидент произошел в ночь на 16 января. Z-авто было припарковано во дворе по улице Тимошенкова, 80.

Владелицу транспортного средства зовут Светлана. Сторонница режима Путина сказала, что "Z" и "V" она наклеила через неделю после начала полномасштабной войны.

Около 7:00 в понедельник, 16 января, россиянка вышла прогреть машину и увидела: ее наклейки "пропали". Вместе со стеклами. Соседние авто (на них символов кровавой войны не было) стояли целые.

Светлана пожаловалась: раньше подобного во дворе не происходило. Камер на доме нет. Жительница Красноярска написала заявление в полицию.

"Проукраинские вандалы работают. Наклейки висели с начала спецоперации, через неделю после начала я их приклеила", – сказала фанатка Путина.

Как писал OBOZREVATEL:

– Тем временем российские пропагандисты открыто обрадовались террористическому удару РФ по многоэтажке в Днепре, в результате чего погибли по меньшей мере 36 мирных жителей. Также они размечтались о том, что судьба Мариуполя постигнет Харьков и Киев.

– А пропагандист Семен Пегов (руководитель проекта WarGonzo) признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины – как Мариуполь. Тем не менее, фанатов Кремля это не смущает.

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