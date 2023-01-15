"Приятно! Так будет с Харьковом и Киевом": пропагандисты РФ открыто обрадовались теракту в Днепре. Видео

Российские пропагандисты открыто обрадовались террористическому удару по многоэтажке в Днепре, в результате чего погибли 25 мирных жителей и еще 73 получили ранения. Они размечтались о том, что судьба Мариуполя постигнет также Харьков и Киев.

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Об этом говорилось в эфире программы одиозного пропагандиста России и экс-ведущего радио "Комсомольская правда" Сергея Мардана. Он назвал удар по жилому дому "фейерверком, как положено" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Приятно? Не буду скрывать, приятно! Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный вдребезги какой-то днепровский мост. Даже если в это здание попала наша ракета, лично для меня это не меняет вообще ничего", – выдал россиянин.

"Посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет", – захлебывался своей злобой пропагандист.

Напомним: пока российские пропагандисты пытаются переложить ответственность за кровавое преступление на Украину, в российском минобороны открыто хвастаются этим терактом.

"14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанных с ней объектов энергетики, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута", – заявили в МО РФ, не сумев объяснить, чем же провинились перед Россией мирные жители обычной многоэтажки в Днепре, что их дом оказался среди "назначенных объектов" и какие элементы "системы военного управления" в нем размещались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– жительница Днепра, потерявшая сына в результате атаки путинской армии по жилой многоэтажке, обратилась к россиянам. Она прокляла всех граждан РФ вплоть до седьмого поколения;

– в Днепре продолжают искать выживших после ракетного удара РФ по жилой многоэтажке 14 января и оплакивать погибших. Еще двумя жертвами государства-террориста стали две подруги-днепрянки, Ирина и Ольга, обе воспитывали маленьких детишек.

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