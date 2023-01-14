''Мы были вынуждены'': российский пропагандист цинично признался в целенаправленном уничтожении Мариуполя. Видео

Российский пропагандист Семен Пегов (руководитель проекта WarGonzo) признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

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В РФ попытались оправдаться, заявив, что они якобы были вынуждены так поступать. Об этом Пегов сказал в эфире росТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также снова выдал обвинения в адрес украинских защитников и абсолютно нелогичное "оправдание" действий российских захватчиков.

"Мы вынуждены были превращать эти города в руины, это действительно так. В тот же Мариуполь ты приходишь и ты понимаешь, что ты сейчас из танка должен разматывать, условно говоря, дом, где твоя учительница живет, потому что неонацисты превратили его в огневую точку", – сказал Пегов.

Каким образом условный дом учительницы российского оккупанта оказался в украинском Мариуполе, он не объяснил.

Напомним, что по оценкам украинских властей, в ходе штурма Мариуполя погибли как минимум 25 тыс. человек, из которых 5-7 тыс. – под завалами. Инфраструктура города и большинство жилых домов были разрушены, городские кварталы превратились в пепелища и пустыри.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Наиболее катастрофичная ситуация на левом берегу.

– Помимо Мариуполя армия РФ стерла с лица земли немало других городов и сел Украины. Соледар и Бахмут на Донетчине за время активных боевых действий изменились до неузнаваемости.

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