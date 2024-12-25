В Краснодарском крае РФ объявили режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута: что известно о последствиях аварии танкеров

В Краснодарском крае России из-за разлива мазута в Керченском проливе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Погодные условия заставили нефтепродукты подниматься на поверхность, и их выбрасывает на пляж.

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Об этомсообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее в регионе действовала чрезвычайная ситуация муниципального характера.

Причиной чрезвычайной ситуации стала авария танкеров, повлекшая выброс нефтепродуктов на берега Анапы и Темрюкского района. Первоначально ученые предполагали, что основная масса мазута останется на дне Черного моря и его можно будет собрать. Однако из-за погодных условий нефтепродукты поднялись на поверхность и выносят на пляжи, что усложняет борьбу с загрязнением.

"Сначала по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна остаться на дне Черного моря, что позволило бы собрать его в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются вверх. В результате их выносит на наши пляжи", – заявил Кондратьев.

Напомним, в Краснодарском крае РФ на берегу Черного моря обнаружили мертвых дельфинов. Под Новороссийском заметили сразу восемь тел азовок и одно в станице Благовещенской.

Утром 15 декабря два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море раскололо пополам суда "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел вблизи Керченского пролива, в нескольких километрах от берега.

Первым пострадал танкер "Волгонефть-212", перевозивший около 4,3 тысяч тонн мазута и на котором находилось 13 членов экипажа. Через час начал тонуть и танкер "Волгонефть-239", на борту которого находились еще 14 российских моряков.

Как сообщал OBOZ.UA, нефтепродукты вынесло на берег в Краснодарском крае. Местные жители находят на берегу птиц, загрязненных в мазуте. Его вынесло на берег за несколько десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

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