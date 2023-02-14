В Казани вспыхнул мощный пожар, поднялась стена черного дыма. Видео

В России вспыхнул очередной мощный пожар, на этот раз - в Казани (Республика Татарстан). Возгорание возникло на складе с резинотехническими изделиями, неподалеку от которого, по данным некоторых местных СМИ, располагается пороховой завод.

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Спустя два часа в местном МЧС заявили о "ликвидации открытого горения", информации о площади пожара и пострадавших на момент заявления еще не было. Об этом пишут местные издания Татарстана.

Около полудня по местному времени жители Казани во многих уголках города заметили густой черный дым в районе так называемой Адмиралтейской слободы. Позже стало известно о пожаре, вспыхнувшей на складе с резиновыми изделиями по улице Архангельская.

Несмотря на то, что местные паблики заявляли, что на место возгорания уже выехали пожарные и скорые, тревога казанцев не оставляла, ведь в сети появилась информация, что возле горящих складов находится пороховой завод.

"Позже выяснилось, что с 12 часов дня горит склад одного из зданий... Кому он принадлежит, что находилось внутри и какова площадь пожара — пока неизвестно. Сообщается, что к месту уже приехали пожарные и скорая помощь — о пострадавших и жертвах не уточняется", - сообщило местное издание Inkazan.

В то же время, по данным другого российского СМИ, "БИЗНЕС Online", речь идет о "складском помещении с резинотехническими изделиями".

"Сообщение о пожаре поступило в 12:00. Черное облако дыма было видно почти из всех частей города. Выяснилось, что горит складское помещение с резинотехническими изделиями на ул. Архангельской, 14", - пишет издание, добавляя, что на месте работают пожарные.

При этом некоторые российские паблики бросились опровергать близость горящих складов к пороховому заводу.

"В сети же отмечают, что горит автосервис с "Газелью" внутри. Казанцы в разговоре с нашим корреспондентом отметили, что по рации полицейским сообщали, что загорелась территория "какого-то завода". По адресу, куда выехали пожарные, расположены Волжско-Камский оконный завод, "Автотрейдсервис", "Топ-комплект", "Резерв Групп", а также ряд компаний, занимающихся окнами. Сразу успокоим: пороховой завод расположен далеко от места пожара", - пишет один из них.

Спустя два часа местные СМИ сообщили о ликвидации открытого горения.

"В 13:56 открытое горение ликвидировали, площадь пожара устанавливается. Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора. "Благодаря четким действиям подразделений пожарной охраны удалось минимизировать распространение огня, что позволило владельцам сократить материальные потери", — со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану пишут местные издания.

Центральные российские СМИ и главный канал МЧС России происшествие вниманием обошли.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве у НИИ точных приборов произошел взрыв и начался масштабный пожар. Возгорание произошло на территории автосервиса возле института. Как рассказывали местные жители, оттуда раздавались громкие "хлопки" и взрывы — на складе сервиса предположительно хранились легковоспламеняющиеся материалы. Пожар охватил территорию в 1,5 тыс кв м.

А за день до того пожар произошел в элитном бизнес-районе Москвы. Загорелся один из небоскребов Москва-Сити, на ликвидацию огня понадобилось несколько часов.